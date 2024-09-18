Батраков Николай
Место рожденияГ. Алматы
Дата рождения22.05.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1952
Отец: Батрак Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Житких) Татьяна
Рождение ребёнка
14.10.1974
Сын: Батраков Игорь
Мать ребёнка: (Житких) Татьяна
Рождение ребёнка
05.06.1984
Сын: Батраков Николай
Мать ребёнка: (Житких) Татьяна
Рождение ребёнка
15.04.1986
Сын: Батраков Алексей
Мать ребёнка: (Житких) Татьяна