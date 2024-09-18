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Батраков Николай

Место рождения

Г. Алматы

Дата рождения

22.05.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1952

Отец: Батрак Николай

Мать: Батракова (Ушакова) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Житких) Татьяна

Рождение ребёнка
14.10.1974

Сын: Батраков Игорь

Мать ребёнка: (Житких) Татьяна

Рождение ребёнка
05.06.1984

Сын: Батраков Николай

Мать ребёнка: (Житких) Татьяна

Рождение ребёнка
15.04.1986

Сын: Батраков Алексей

Мать ребёнка: (Житких) Татьяна

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