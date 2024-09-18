Батракова (Ушакова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батракова (Ушакова) Екатерина

Место рождения

Пименовка, Каргопольского района,Архангельская область, Россия

Дата рождения

14.11.1926

Дата смерти

02.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1926

Отец: не указан

Мать: Наталья

село каргаполье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батрак Николай

Рождение ребёнка
22.05.1952

Сын: Батраков Николай

Отец ребёнка: Батрак Николай

Рождение ребёнка
23.09.1954

Дочь: Горст (Батракова) Ольга

Отец ребёнка: Батрак Николай

Рождение ребёнка
01.07.1956

Сын: Батраков Владимир

Отец ребёнка: Батрак Николай

Смерть
02.01.1974
Инфаркт миокарда
Похороны
Неизвестно

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