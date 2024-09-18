Батракова (Ушакова) Екатерина
Место рожденияПименовка, Каргопольского района,Архангельская область, Россия
Дата рождения14.11.1926
Дата смерти02.01.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1926
Отец: не указан
Мать: Наталья
село каргаполье
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Батрак Николай
Рождение ребёнка
22.05.1952
Сын: Батраков Николай
Отец ребёнка: Батрак Николай
Рождение ребёнка
23.09.1954
Дочь: Горст (Батракова) Ольга
Отец ребёнка: Батрак Николай
Рождение ребёнка
01.07.1956
Сын: Батраков Владимир
Отец ребёнка: Батрак Николай
Смерть
02.01.1974
Инфаркт миокарда