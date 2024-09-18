(Житких) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Житких) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батраков Николай

Рождение ребёнка
14.10.1974

Сын: Батраков Игорь

Отец ребёнка: Батраков Николай

Рождение ребёнка
05.06.1984

Сын: Батраков Николай

Отец ребёнка: Батраков Николай

Рождение ребёнка
15.04.1986

Сын: Батраков Алексей

Отец ребёнка: Батраков Николай

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