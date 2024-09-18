(Житких) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Батраков Николай
Рождение ребёнка
14.10.1974
Сын: Батраков Игорь
Отец ребёнка: Батраков Николай
Рождение ребёнка
05.06.1984
Сын: Батраков Николай
Отец ребёнка: Батраков Николай
Рождение ребёнка
15.04.1986
Сын: Батраков Алексей
Отец ребёнка: Батраков Николай