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Батрак Василий

Место рождения

Гуляйполе, Запорожская область, Украина

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.07.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Батрак Федор

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Качегар
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батрак (Приходько) Евдокия

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Ососкова (Батрак) Татьяна

Мать ребёнка: Батрак (Приходько) Евдокия

Рождение ребёнка
10.09.1926

Сын: Батрак Николай

Мать ребёнка: Батрак (Приходько) Евдокия

| Гуля поле
Рождение ребёнка
23.02.1931

Дочь: Касимцева (Батрак) Мария

Мать ребёнка: Батрак (Приходько) Евдокия

Рождение ребёнка
23.03.1937

Дочь: (Батракова) Нина

Мать ребёнка: Батрак (Приходько) Евдокия

Смерть
?.07.1937
Причина смерти: Неизвестно | Репрессии , в дальнейшем реабилитация

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