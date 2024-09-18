Батрак Василий
Место рожденияГуляйполе, Запорожская область, Украина
Дата рождения1904
Дата смерти?.07.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Батрак Федор
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Качегар
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Ососкова (Батрак) Татьяна
Мать ребёнка: Батрак (Приходько) Евдокия
Рождение ребёнка
10.09.1926
Сын: Батрак Николай
Мать ребёнка: Батрак (Приходько) Евдокия
| Гуля поле
Рождение ребёнка
23.02.1931
Дочь: Касимцева (Батрак) Мария
Мать ребёнка: Батрак (Приходько) Евдокия
Рождение ребёнка
23.03.1937
Дочь: (Батракова) Нина
Мать ребёнка: Батрак (Приходько) Евдокия
Смерть
?.07.1937
Причина смерти: Неизвестно | Репрессии , в дальнейшем реабилитация