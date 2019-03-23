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(Батракова) Нина

Место рождения

Алматы, Казахстан

Дата рождения

23.03.1937

Пол

Женский

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1937

Отец: Батрак Василий

Мать: Батрак (Приходько) Евдокия

Образование
С 1946 по 1953
Начальное | 7 классов
Образование
С 1953
Вечернее | 3 класса
Работа или профессия
С 01.01.1955
Фзо
Бракосочетание
1959

Муж: Черных Анатолий

Работа или профессия
С 1959 по ?.08.1994
Швея
Рождение ребёнка
26.01.1961

Дочь: Ракотянская (Батракова) Лариса

Отец ребёнка: Черных Анатолий

Бракосочетание
1969

Муж: Богословский Виктор

Рождение ребёнка
27.06.1971

Сын: Батраков Александер

Отец ребёнка: Богословский Виктор

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