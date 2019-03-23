(Батракова) Нина
Место рожденияАлматы, Казахстан
Дата рождения23.03.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1937
Отец: Батрак Василий
Образование
С 1946 по 1953
Начальное | 7 классов
Образование
С 1953
Вечернее | 3 класса
Работа или профессия
С 01.01.1955
Фзо
Бракосочетание
1959
Муж: Черных Анатолий
Работа или профессия
С 1959 по ?.08.1994
Швея
Рождение ребёнка
26.01.1961
Дочь: Ракотянская (Батракова) Лариса
Отец ребёнка: Черных Анатолий
Бракосочетание
1969
Муж: Богословский Виктор
Рождение ребёнка
27.06.1971
Сын: Батраков Александер
Отец ребёнка: Богословский Виктор