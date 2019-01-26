Ракотянская (Батракова) Лариса
Место рожденияАлматы, Казахстан
Дата рождения26.01.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1961
Отец: Черных Анатолий
Мать: (Батракова) Нина
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Образование
С 01.09.1968 по 17.06.1978
Начальное | ул. Шолохова, 28, Алматы
Образование
С 01.09.1978 по 25.06.1983
Бакалавр | просп. Амира Темура, 108, Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
25.01.1983
Дочь: Гречко (Дибиров) Юлия
Отец ребёнка: Дибиров Магамедрасул
Работа или профессия
С 04.08.1983 по 29.12.2017
Инженер электросвязи | Алматы-телеком
Крещение
Около ?.08.1988
Никольская церковь | Восприемники: Светлана Лихтенвальд
Бракосочетание
24.11.1990
Рождение ребёнка
02.06.1992
Дочь: (Ракотянская) Ирина
Отец ребёнка: Ракотянский Константин
Рождение ребёнка
14.12.1994
Сын: Ракотянский Геннадий
Отец ребёнка: Ракотянский Константин