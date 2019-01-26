Ракотянская (Батракова) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракотянская (Батракова) Лариса

Место рождения

Алматы, Казахстан

Дата рождения

26.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1961

Отец: Черных Анатолий

Мать: (Батракова) Нина

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Образование
С 01.09.1968 по 17.06.1978
Начальное | ул. Шолохова, 28, Алматы
Образование
С 01.09.1978 по 25.06.1983
Бакалавр | просп. Амира Темура, 108, Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
25.01.1983

Дочь: Гречко (Дибиров) Юлия

Отец ребёнка: Дибиров Магамедрасул

Работа или профессия
С 04.08.1983 по 29.12.2017
Инженер электросвязи | Алматы-телеком
Крещение
Около ?.08.1988
Никольская церковь | Восприемники: Светлана Лихтенвальд
Бракосочетание
24.11.1990

Муж: Ракотянский Константин

Рождение ребёнка
02.06.1992

Дочь: (Ракотянская) Ирина

Отец ребёнка: Ракотянский Константин

Рождение ребёнка
14.12.1994

Сын: Ракотянский Геннадий

Отец ребёнка: Ракотянский Константин

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