Ракотянский Константин
Место рожденияАлматы, Казахстан
Дата рождения31.07.1959
Дата смерти16.08.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1959
Отец: Ракотянский Николай
Мать: Неберт (Хомутова) Тамара
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
01.09.1966
Образование
25.06.1974
Образование
01.09.1974
Токарь разряд 2
Образование
26.06.1976
Военная служба
26.11.1977
Вятка, Киров, Россия
Демобилизация
26.10.1979
Ужур-4
Бракосочетание
24.11.1990
Рождение ребёнка
02.06.1992
Дочь: (Ракотянская) Ирина
Мать ребёнка: Ракотянская (Батракова) Лариса
Рождение ребёнка
14.12.1994
Сын: Ракотянский Геннадий
Мать ребёнка: Ракотянская (Батракова) Лариса
Смерть
16.08.2021
Разбился на машине не справился с управлением