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Ракотянский Константин

Место рождения

Алматы, Казахстан

Дата рождения

31.07.1959

Дата смерти

16.08.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1959

Отец: Ракотянский Николай

Мать: Неберт (Хомутова) Тамара

Работа или профессия
Неизвестно
Образование
01.09.1966
Образование
25.06.1974
Образование
01.09.1974
Токарь разряд 2
Образование
26.06.1976
Военная служба
26.11.1977
Вятка, Киров, Россия
Демобилизация
26.10.1979
Ужур-4
Бракосочетание
24.11.1990

Жена: Ракотянская (Батракова) Лариса

Рождение ребёнка
02.06.1992

Дочь: (Ракотянская) Ирина

Мать ребёнка: Ракотянская (Батракова) Лариса

Рождение ребёнка
14.12.1994

Сын: Ракотянский Геннадий

Мать ребёнка: Ракотянская (Батракова) Лариса

Смерть
16.08.2021
Разбился на машине не справился с управлением

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