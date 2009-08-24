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Ракотянский Николай

Место рождения

Калужская Область Город Козельск

Дата рождения

15.11.1924

Дата смерти

24.08.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1924

Отец: Ракотянский Митрофан

Мать: Ракотянская (Ларина) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ракотянская (Рехтина) Прасковья

Рождение ребёнка
01.10.1949

Сын: Ракотянский Леонид

Мать ребёнка: Ракотянская (Рехтина) Прасковья

Рождение ребёнка
07.05.1953

Дочь: Давыдова (Ракотянская) Наталья

Мать ребёнка: Ракотянская (Рехтина) Прасковья

Рождение ребёнка
31.07.1959

Сын: Ракотянский Константин

Мать ребёнка: Неберт (Хомутова) Тамара

Бракосочетание
24.08.1959

Жена: Неберт (Хомутова) Тамара

Смерть
24.08.2009

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