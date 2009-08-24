Ракотянский Николай
Место рожденияКалужская Область Город Козельск
Дата рождения15.11.1924
Дата смерти24.08.2009
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1924
Отец: Ракотянский Митрофан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1949
Сын: Ракотянский Леонид
Мать ребёнка: Ракотянская (Рехтина) Прасковья
Рождение ребёнка
07.05.1953
Дочь: Давыдова (Ракотянская) Наталья
Мать ребёнка: Ракотянская (Рехтина) Прасковья
Рождение ребёнка
31.07.1959
Мать ребёнка: Неберт (Хомутова) Тамара
Бракосочетание
24.08.1959
Жена: Неберт (Хомутова) Тамара
Смерть
24.08.2009