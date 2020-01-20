Неберт (Хомутова) Тамара
Место рожденияОмск
Дата рождения23.08.1938
Дата смерти20.01.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1938
Отец: Хомутов Владимир
Рождение ребёнка
31.07.1959
Отец ребёнка: Ракотянский Николай
Бракосочетание
24.08.1959
Муж: Ракотянский Николай
Бракосочетание
?.01.1964
Муж: Неберт Александр
Рождение ребёнка
16.11.1964
Сын: Неберт Андрей
Отец ребёнка: Неберт Александр
Смерть
20.01.2020
Причина смерти: Рак | Рак головного мозга
Похороны
30.01.2020
возле Николая Лионтича (последний муж)