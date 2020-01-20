Неберт (Хомутова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неберт (Хомутова) Тамара

Место рождения

Омск

Дата рождения

23.08.1938

Дата смерти

20.01.2020

Пол

Женский

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1938

Отец: Хомутов Владимир

Мать: Хомутова (Ставская) Прасковья

Рождение ребёнка
31.07.1959

Сын: Ракотянский Константин

Отец ребёнка: Ракотянский Николай

Бракосочетание
24.08.1959

Муж: Ракотянский Николай

Бракосочетание
?.01.1964

Муж: Неберт Александр

Рождение ребёнка
16.11.1964

Сын: Неберт Андрей

Отец ребёнка: Неберт Александр

Смерть
20.01.2020
Причина смерти: Рак | Рак головного мозга
Похороны
30.01.2020
возле Николая Лионтича (последний муж)

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