Хомутова (Ставская) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомутова (Ставская) Прасковья

Место рождения

Омск

Дата рождения

25.10.1914

Дата смерти

Около ?.02.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1938

Дочь: Неберт (Хомутова) Тамара

Отец ребёнка: Хомутов Владимир

Рождение ребёнка
08.08.1942

Дочь: Замира (Хомутова) Любовь

Отец ребёнка: Хомутов Владимир

Смерть
Около ?.02.1992
Похороны
Неизвестно

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