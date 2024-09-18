Хомутова (Ставская) Прасковья
Место рожденияОмск
Дата рождения25.10.1914
Дата смертиОколо ?.02.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1938
Дочь: Неберт (Хомутова) Тамара
Отец ребёнка: Хомутов Владимир
Рождение ребёнка
08.08.1942
Дочь: Замира (Хомутова) Любовь
Отец ребёнка: Хомутов Владимир
Смерть
Около ?.02.1992
Похороны
Неизвестно