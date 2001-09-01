Хомутов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомутов Владимир

Место рождения

Бердск

Дата рождения

16.07.1909

Дата смерти

Около ?.09.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1909

Отец: Хомутов Иван

Мать: Хомутова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомутова (Шапова) Вера

Рождение ребёнка
16.07.1933

Дочь: Зверева (Хомутова) Нина

Мать ребёнка: Хомутова (Шапова) Вера

Рождение ребёнка
23.08.1938

Дочь: Неберт (Хомутова) Тамара

Мать ребёнка: Хомутова (Ставская) Прасковья

Рождение ребёнка
08.08.1942

Дочь: Замира (Хомутова) Любовь

Мать ребёнка: Хомутова (Ставская) Прасковья

Смерть
Около ?.09.2001
Похороны
Неизвестно

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