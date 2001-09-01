Хомутов Владимир
Место рожденияБердск
Дата рождения16.07.1909
Дата смертиОколо ?.09.2001
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1909
Отец: Хомутов Иван
Мать: Хомутова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хомутова (Шапова) Вера
Рождение ребёнка
16.07.1933
Дочь: Зверева (Хомутова) Нина
Мать ребёнка: Хомутова (Шапова) Вера
Рождение ребёнка
23.08.1938
Дочь: Неберт (Хомутова) Тамара
Мать ребёнка: Хомутова (Ставская) Прасковья
Рождение ребёнка
08.08.1942
Дочь: Замира (Хомутова) Любовь
Мать ребёнка: Хомутова (Ставская) Прасковья
Смерть
Около ?.09.2001
Похороны
Неизвестно