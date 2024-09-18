Хомутова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомутова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомутова Михаил

Отец ребёнка: Хомутов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомутова Борис

Отец ребёнка: Хомутов Иван

Рождение ребёнка
16.07.1909

Сын: Хомутов Владимир

Отец ребёнка: Хомутов Иван

Рождение ребёнка
?.03.1919

Дочь: (Хомутова) Александра

Отец ребёнка: Хомутов Иван

Смерть
Неизвестно

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