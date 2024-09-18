Хомутов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомутова Михаил
Мать ребёнка: Хомутова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомутова Борис
Мать ребёнка: Хомутова Прасковья
Рождение ребёнка
16.07.1909
Сын: Хомутов Владимир
Мать ребёнка: Хомутова Прасковья
Рождение ребёнка
?.03.1919
Дочь: (Хомутова) Александра
Мать ребёнка: Хомутова Прасковья
Смерть
Неизвестно