Хомутов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомутов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомутова Михаил

Мать ребёнка: Хомутова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомутова Борис

Мать ребёнка: Хомутова Прасковья

Рождение ребёнка
16.07.1909

Сын: Хомутов Владимир

Мать ребёнка: Хомутова Прасковья

Рождение ребёнка
?.03.1919

Дочь: (Хомутова) Александра

Мать ребёнка: Хомутова Прасковья

Смерть
Неизвестно

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