(Хомутова) Александра
Место рожденияБерск
Дата рождения?.03.1919
Дата смерти?.06.2011
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1919
Отец: Хомутов Иван
Мать: Хомутова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Трофим
Рождение ребёнка
?.06.1946
Сын: Иванов Борис
Отец ребёнка: Иванов Трофим
Рождение ребёнка
1948
Сын: Иванов Евгений
Отец ребёнка: Иванов Трофим
Смерть
?.06.2011
Похороны
Неизвестно