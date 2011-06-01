(Хомутова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Хомутова) Александра

(Хомутова) Александра

Место рождения

Берск

Дата рождения

?.03.1919

Дата смерти

?.06.2011

Пол

Женский

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1919

Отец: Хомутов Иван

Мать: Хомутова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Трофим

Рождение ребёнка
?.06.1946

Сын: Иванов Борис

Отец ребёнка: Иванов Трофим

Рождение ребёнка
1948

Сын: Иванов Евгений

Отец ребёнка: Иванов Трофим

Смерть
?.06.2011
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.