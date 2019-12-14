Ракотянский Геннадий
Место рожденияАлматы, Казахстан
Дата рождения14.12.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1994
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
Между 01.09.2000 и 15.06.2010
Школа №87
Крещение
12.10.2003
Восприемники: Нина Васильевна (бабушка)
Образование
Между 01.09.2010 и 15.06.2013
Профессиональный лицей №6
Образование
Между 01.09.2013 и 15.06.2014
Автомеханический колледж (бывш. ПЛ-6)
Образование
Между 01.09.2015 и 15.06.2020
МФПУ «Синергия» (бывш. МФПА, ММИЭИФП)
Военная служба
14.04.2017
Алматы
Бракосочетание
02.06.2023
Рождение ребёнка
09.04.2024
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ракотянская (Косем) Гауhaр