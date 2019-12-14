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Ракотянский Геннадий

Место рождения

Алматы, Казахстан

Дата рождения

14.12.1994

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1961 г.р.

Жена

1996 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1994

Отец: Ракотянский Константин

Мать: Ракотянская (Батракова) Лариса

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
Между 01.09.2000 и 15.06.2010
Школа №87
Крещение
12.10.2003
Восприемники: Нина Васильевна (бабушка)
Образование
Между 01.09.2010 и 15.06.2013
Профессиональный лицей №6
Образование
Между 01.09.2013 и 15.06.2014
Автомеханический колледж (бывш. ПЛ-6)
Образование
Между 01.09.2015 и 15.06.2020
МФПУ «Синергия» (бывш. МФПА, ММИЭИФП)
Военная служба
14.04.2017
Алматы
Бракосочетание
02.06.2023

Жена: Ракотянская (Косем) Гауhaр

Рождение ребёнка
09.04.2024

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ракотянская (Косем) Гауhaр

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