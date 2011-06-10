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Дибиров Магамедрасул

Место рождения

Дагестан

Дата рождения

05.01.1958

Дата смерти

10.06.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1958

Отец: Дибиров Чончолай Ибрагимович

Мать: Дибирова (Амаева) Патимат Алиевна

Город Хасавюрт
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дибирова) Заира

Мать ребёнка: Дибирова Марьям

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дибиров Рамазан

Мать ребёнка: Дибирова Марьям

Рождение ребёнка
25.01.1983

Дочь: Гречко (Дибиров) Юлия

Мать ребёнка: Ракотянская (Батракова) Лариса

Смерть
10.06.2011
Почечная недостаточность

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