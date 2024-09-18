Дибирова (Амаева) Патимат Алиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дибирова (Амаева) Патимат Алиевна

Место рождения

Село Данух Дагестан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дибирова) Хамиз

Отец ребёнка: Дибиров Чончолай Ибрагимович

Рождение ребёнка
05.01.1958

Сын: Дибиров Магамедрасул

Отец ребёнка: Дибиров Чончолай Ибрагимович

Город Хасавюрт
Смерть
Неизвестно
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