Дибиров Чончолай Ибрагимович
Место рожденияХасавюрт
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дибирова) Хамиз
Мать ребёнка: Дибирова (Амаева) Патимат Алиевна
Рождение ребёнка
05.01.1958
Сын: Дибиров Магамедрасул
Мать ребёнка: Дибирова (Амаева) Патимат Алиевна
Город Хасавюрт
Смерть
Неизвестно
Инфаркт