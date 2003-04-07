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Ососкова (Батрак) Татьяна

Место рождения

Алматы, Алматинская область, Казахстан

Дата рождения

1924

Дата смерти

07.04.2003

Пол

Женский

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Батрак Василий

Мать: Батрак (Приходько) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ососков Николай

Образование
С 1931 по 1938
Начальное | 7 класов
Работа или профессия
С 1940
Сборщица
Рождение ребёнка
08.01.1951

Сын: Ососков Анатолий

Отец ребёнка: Ососков Николай

Рождение ребёнка
30.11.1952

Дочь: Лихтенвальд (Ососкова) Светлана

Отец ребёнка: Ососков Николай

Рождение ребёнка
Около 07.11.1957

Сын: Ососков Борис

Отец ребёнка: Ососков Николай

Смерть
07.04.2003
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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