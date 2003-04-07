Ососкова (Батрак) Татьяна
Место рожденияАлматы, Алматинская область, Казахстан
Дата рождения1924
Дата смерти07.04.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Батрак Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ососков Николай
Образование
С 1931 по 1938
Начальное | 7 класов
Работа или профессия
С 1940
Сборщица
Рождение ребёнка
08.01.1951
Сын: Ососков Анатолий
Отец ребёнка: Ососков Николай
Рождение ребёнка
30.11.1952
Дочь: Лихтенвальд (Ососкова) Светлана
Отец ребёнка: Ососков Николай
Рождение ребёнка
Около 07.11.1957
Сын: Ососков Борис
Отец ребёнка: Ососков Николай
Смерть
07.04.2003
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно