Ососков Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ососков Анатолий

Место рождения

Алматы Казахстан

Дата рождения

08.01.1951

Дата смерти

02.12.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1951

Отец: Ососков Николай

Мать: Ососкова (Батрак) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Строева) Анна

Рождение ребёнка
02.01.1974

Сын: Ососков Сергей

Мать ребёнка: (Строева) Анна

Рождение ребёнка
12.03.1988

Сын: Ососков Иван

Мать ребёнка: (Строева) Анна

Смерть
02.12.1990
Причина смерти: Болезнь | Сердечная недостаточность

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