Ососков Анатолий
Место рожденияАлматы Казахстан
Дата рождения08.01.1951
Дата смерти02.12.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1951
Отец: Ососков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Строева) Анна
Рождение ребёнка
02.01.1974
Сын: Ососков Сергей
Мать ребёнка: (Строева) Анна
Рождение ребёнка
12.03.1988
Сын: Ососков Иван
Мать ребёнка: (Строева) Анна
Смерть
02.12.1990
Причина смерти: Болезнь | Сердечная недостаточность