Ососков Николай
Место рожденияАлматы, Алматинская область, Казахстан
Дата рождения10.01.1923
Дата смерти10.04.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Сварщик
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1951
Сын: Ососков Анатолий
Мать ребёнка: Ососкова (Батрак) Татьяна
Рождение ребёнка
30.11.1952
Дочь: Лихтенвальд (Ососкова) Светлана
Мать ребёнка: Ососкова (Батрак) Татьяна
Рождение ребёнка
Около 07.11.1957
Сын: Ососков Борис
Мать ребёнка: Ососкова (Батрак) Татьяна
Смерть
10.04.1986
Причина смерти: Болезнь | Инсульт
Похороны
Неизвестно