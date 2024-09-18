Ососков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ососков Николай

Место рождения

Алматы, Алматинская область, Казахстан

Дата рождения

10.01.1923

Дата смерти

10.04.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Сварщик
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ососкова (Батрак) Татьяна

Рождение ребёнка
08.01.1951

Сын: Ососков Анатолий

Мать ребёнка: Ососкова (Батрак) Татьяна

Рождение ребёнка
30.11.1952

Дочь: Лихтенвальд (Ососкова) Светлана

Мать ребёнка: Ососкова (Батрак) Татьяна

Рождение ребёнка
Около 07.11.1957

Сын: Ососков Борис

Мать ребёнка: Ососкова (Батрак) Татьяна

Смерть
10.04.1986
Причина смерти: Болезнь | Инсульт
Похороны
Неизвестно

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