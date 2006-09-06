Касимцева (Батрак) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1931
Дата смерти06.09.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1931
Отец: Батрак Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Касимцев Евгений
Работа или профессия
Неизвестно
Швея
Рождение ребёнка
11.04.1955
Дочь: (Касимцева) Наталья
Отец ребёнка: Касимцев Евгений
Рождение ребёнка
1957
Дочь: (Касимцева) Галина
Отец ребёнка: Касимцев Евгений
Смерть
06.09.2006
Причина смерти: Рак | Рак кишечника