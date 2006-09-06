Касимцева (Батрак) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимцева (Батрак) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1931

Дата смерти

06.09.2006

Пол

Женский

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1931

Отец: Батрак Василий

Мать: Батрак (Приходько) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касимцев Евгений

Работа или профессия
Неизвестно
Швея
Рождение ребёнка
11.04.1955

Дочь: (Касимцева) Наталья

Отец ребёнка: Касимцев Евгений

Рождение ребёнка
1957

Дочь: (Касимцева) Галина

Отец ребёнка: Касимцев Евгений

Смерть
06.09.2006
Причина смерти: Рак | Рак кишечника

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