(Касимцева) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Касимцева) Наталья

Место рождения

Алматы Казахстан

Дата рождения

11.04.1955

Пол

Женский

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1955

Отец: Касимцев Евгений

Мать: Касимцева (Батрак) Мария

Работа или профессия
Неизвестно
Швея
Работа или профессия
Неизвестно
Прачка
Бракосочетание
10.11.1973

Муж: Шабовта Александер

Рождение ребёнка
18.03.1974

Дочь: (Шабовта) Татьяна

Отец ребёнка: Шабовта Александер

Развод
Около 12.05.1978

Муж: Шабовта Александер

Бракосочетание
Около 16.09.1988

Муж: Титоров Александер

Рождение ребёнка
13.10.1988

Сын: Титоров Илья

Отец ребёнка: Титоров Александер

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