(Касимцева) Наталья
Место рожденияАлматы Казахстан
Дата рождения11.04.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1955
Отец: Касимцев Евгений
Мать: Касимцева (Батрак) Мария
Работа или профессия
Неизвестно
Швея
Работа или профессия
Неизвестно
Прачка
Бракосочетание
10.11.1973
Муж: Шабовта Александер
Рождение ребёнка
18.03.1974
Дочь: (Шабовта) Татьяна
Отец ребёнка: Шабовта Александер
Развод
Около 12.05.1978
Муж: Шабовта Александер
Бракосочетание
Около 16.09.1988
Муж: Титоров Александер
Рождение ребёнка
13.10.1988
Сын: Титоров Илья
Отец ребёнка: Титоров Александер