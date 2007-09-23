Шабовта Александер
Место рожденияАлматы, Алматинская область, Казахстан
Дата рождения15.08.1952
Дата смерти23.09.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1973
Жена: (Касимцева) Наталья
Рождение ребёнка
18.03.1974
Дочь: (Шабовта) Татьяна
Мать ребёнка: (Касимцева) Наталья
Развод
Около 12.05.1978
Жена: (Касимцева) Наталья
Смерть
23.09.2007
Причина смерти: Болезнь | Сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно