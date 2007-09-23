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Шабовта Александер

Место рождения

Алматы, Алматинская область, Казахстан

Дата рождения

15.08.1952

Дата смерти

23.09.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1973

Жена: (Касимцева) Наталья

Рождение ребёнка
18.03.1974

Дочь: (Шабовта) Татьяна

Мать ребёнка: (Касимцева) Наталья

Развод
Около 12.05.1978

Жена: (Касимцева) Наталья

Смерть
23.09.2007
Причина смерти: Болезнь | Сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно

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