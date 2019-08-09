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Касимцев Евгений

Место рождения

Балхаш, Казахстан

Дата рождения

09.08.1930

Дата смерти

02.10.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1930

Отец: Касимцев Пётр

Мать: Касимцева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касимцева (Батрак) Мария

Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Военная служба
1941
Фронтавик
Рождение ребёнка
11.04.1955

Дочь: (Касимцева) Наталья

Мать ребёнка: Касимцева (Батрак) Мария

Рождение ребёнка
1957

Дочь: (Касимцева) Галина

Мать ребёнка: Касимцева (Батрак) Мария

Смерть
02.10.1978
Причина смерти: Несчастный случай | Сбил автомобиль (перебегал дорогу)
Похороны
Неизвестно

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