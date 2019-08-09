Касимцев Евгений
Место рожденияБалхаш, Казахстан
Дата рождения09.08.1930
Дата смерти02.10.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1930
Отец: Касимцев Пётр
Мать: Касимцева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Касимцева (Батрак) Мария
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Военная служба
1941
Фронтавик
Рождение ребёнка
11.04.1955
Дочь: (Касимцева) Наталья
Мать ребёнка: Касимцева (Батрак) Мария
Рождение ребёнка
1957
Дочь: (Касимцева) Галина
Мать ребёнка: Касимцева (Батрак) Мария
Смерть
02.10.1978
Причина смерти: Несчастный случай | Сбил автомобиль (перебегал дорогу)
Похороны
Неизвестно