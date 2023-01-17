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Козуб Владислав Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1933

Отец: Козуб Василий Родионович

Мать: Козуб Нина Сергеевна

Бракосочетание
05.02.1958

Жена: Козуб Марина Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.05.1960

Дочь: Раданевич Ирина Владиславовна

Мать ребёнка: Козуб Марина Ивановна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
07.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козуб Марина Ивановна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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