Козуб Владислав Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1933
Отец: Козуб Василий Родионович
Мать: Козуб Нина Сергеевна
Бракосочетание
05.02.1958
Жена: Козуб Марина Ивановна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.05.1960
Дочь: Раданевич Ирина Владиславовна
Мать ребёнка: Козуб Марина Ивановна
Рождение ребёнка
07.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козуб Марина Ивановна