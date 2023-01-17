Раданевич (Козуб) Ирина Владиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раданевич (Козуб) Ирина Владиславовна

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Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

17.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1960

Отец: Козуб Владислав Васильевич

Мать: Козуб Марина Ивановна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
30.08.1980

Дочь: Шубникова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Шубников Владимир

Рождение ребёнка
15.08.1985

Сын: Михайлов Василий Евгеньевич

Отец ребёнка: Михайлов Евгений

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
04.02.1993

Сын: Раданевич Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Раданевич Владимир Мирославович

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