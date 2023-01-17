Раданевич (Козуб) Ирина Владиславовна
Место рождения
Дата рождения17.05.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1960
Отец: Козуб Владислав Васильевич
Мать: Козуб Марина Ивановна
Рождение ребёнка
30.08.1980
Дочь: Шубникова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Шубников Владимир
Рождение ребёнка
15.08.1985
Сын: Михайлов Василий Евгеньевич
Отец ребёнка: Михайлов Евгений
Рождение ребёнка
04.02.1993
Сын: Раданевич Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Раданевич Владимир Мирославович