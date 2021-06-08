Козуб (Безрукова) Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1934
Дата смерти08.06.2021
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1934
Бракосочетание
05.02.1958
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.05.1960
Дочь: Раданевич Ирина Владиславовна
Отец ребёнка: Козуб Владислав Васильевич
Рождение ребёнка
07.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козуб Владислав Васильевич
Смерть
08.06.2021