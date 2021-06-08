Козуб (Безрукова) Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозуб (Безрукова) Марина Ивановна

Козуб (Безрукова) Марина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1934

Дата смерти

08.06.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1934

Отец: Безруков Иван Кириллович

Мать: Безрукова Таисия Сергеевна

Бракосочетание
05.02.1958

Муж: Козуб Владислав Васильевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.05.1960

Дочь: Раданевич Ирина Владиславовна

Отец ребёнка: Козуб Владислав Васильевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
07.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козуб Владислав Васильевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
08.06.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close