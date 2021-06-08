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Безруков Иван Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Безруков Кирилл Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1934

Дочь: Козуб Марина Ивановна

Мать ребёнка: Безрукова Таисия Сергеевна

Рождение ребёнка
29.06.1938

Дочь: Котылева Альбина Ивановна

Мать ребёнка: Безрукова Таисия Сергеевна

Рождение ребёнка
03.04.1947

Сын: Безруков Сергей Иванович

Мать ребёнка: Безрукова Таисия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безрукова Таисия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безрукова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Безрукова Таисия Сергеевна

Смерть
1984
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