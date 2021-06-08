Безруков Иван Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1984
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Безруков Кирилл Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1934
Дочь: Козуб Марина Ивановна
Мать ребёнка: Безрукова Таисия Сергеевна
Рождение ребёнка
29.06.1938
Дочь: Котылева Альбина Ивановна
Мать ребёнка: Безрукова Таисия Сергеевна
Рождение ребёнка
03.04.1947
Мать ребёнка: Безрукова Таисия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безрукова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Безрукова Таисия Сергеевна
Смерть
1984