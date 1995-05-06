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Козуб Василий Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1907

Дата смерти

16.09.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1907

Отец: Козуб Родион

Мать: не указана

Бракосочетание
?.01.1933

Жена: Козуб Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
29.09.1933

Сын: Козуб Владислав Васильевич

Мать ребёнка: Козуб Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
03.11.1934

Дочь: Кашлакова Инна Васильевна

Мать ребёнка: Козуб Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
22.05.1937

Дочь: Волошина Нинель Васильевна

Мать ребёнка: Козуб Нина Сергеевна

Смерть
16.09.1944
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