Козуб Василий Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1907
Дата смерти16.09.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1907
Отец: Козуб Родион
Мать: не указана
Бракосочетание
?.01.1933
Жена: Козуб Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
29.09.1933
Сын: Козуб Владислав Васильевич
Мать ребёнка: Козуб Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
03.11.1934
Дочь: Кашлакова Инна Васильевна
Мать ребёнка: Козуб Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
22.05.1937
Дочь: Волошина Нинель Васильевна
Мать ребёнка: Козуб Нина Сергеевна
Смерть
16.09.1944