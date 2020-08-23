Кашлакова (Козуб) Инна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашлакова (Козуб) Инна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1934

Дата смерти

23.08.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1934

Отец: Козуб Василий Родионович

Мать: Козуб Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
09.03.1960

Сын: Кашлаков Аркадий Демьянович

Отец ребёнка: Кашлаков Демьян Евстафьевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашлаков Демьян Евстафьевич

Смерть
23.08.2020
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