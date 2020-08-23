Кашлакова (Козуб) Инна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1934
Дата смерти23.08.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1934
Отец: Козуб Василий Родионович
Мать: Козуб Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
09.03.1960
Сын: Кашлаков Аркадий Демьянович
Отец ребёнка: Кашлаков Демьян Евстафьевич
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.08.2020