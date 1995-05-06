Козуб (Дасаева) Нина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти06.05.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Дасаев Сергей
Мать: Дасаева Мария Сергеевна
Бракосочетание
?.01.1933
Рождение ребёнка
29.09.1933
Сын: Козуб Владислав Васильевич
Отец ребёнка: Козуб Василий Родионович
Рождение ребёнка
03.11.1934
Дочь: Кашлакова Инна Васильевна
Отец ребёнка: Козуб Василий Родионович
Рождение ребёнка
22.05.1937
Дочь: Волошина Нинель Васильевна
Отец ребёнка: Козуб Василий Родионович
Смерть
06.05.1995
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область