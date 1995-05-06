Козуб (Дасаева) Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козуб (Дасаева) Нина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

06.05.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Дасаев Сергей

Мать: Дасаева Мария Сергеевна

Бракосочетание
?.01.1933

Муж: Козуб Василий Родионович

Рождение ребёнка
29.09.1933

Сын: Козуб Владислав Васильевич

Отец ребёнка: Козуб Василий Родионович

Рождение ребёнка
03.11.1934

Дочь: Кашлакова Инна Васильевна

Отец ребёнка: Козуб Василий Родионович

Рождение ребёнка
22.05.1937

Дочь: Волошина Нинель Васильевна

Отец ребёнка: Козуб Василий Родионович

Смерть
06.05.1995
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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