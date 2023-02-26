Стефан Никитин
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.07.1833
Дата смерти04.01.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1833
Отец: Никита Тихонов
Мать: Параскева Лукьянова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1856
Жена: Евдокия Корнеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1859
Сын: Пётр Стефанов
Мать ребёнка: Евдокия Корнеева
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1861
Дочь: Дария ст
Мать ребёнка: Евдокия Корнеева
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Дария Стефанова
Мать ребёнка: Евдокия Корнеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Корнеева
Смерть
04.01.1872
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.