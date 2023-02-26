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Стефан Никитин

Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.07.1833

Дата смерти

04.01.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1833

Отец: Никита Тихонов

Мать: Параскева Лукьянова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1856

Жена: Евдокия Корнеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1859

Сын: Пётр Стефанов

Мать ребёнка: Евдокия Корнеева

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1861

Дочь: Дария ст

Мать ребёнка: Евдокия Корнеева

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Дария Стефанова

Мать ребёнка: Евдокия Корнеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Корнеева

Смерть
04.01.1872
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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