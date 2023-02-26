Параскева Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1833
Сын: Стефан Никитин
Отец ребёнка: Никита Тихонов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1836
Дочь: Марина Никитина
Отец ребёнка: Никита Тихонов
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1839
Сын: Ульян Никитин
Отец ребёнка: Никита Тихонов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1840
Дочь: Екатерина Никитина
Отец ребёнка: Никита Тихонов
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Тихонов
Смерть
Неизвестно