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Параскева Лукьянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1833

Сын: Стефан Никитин

Отец ребёнка: Никита Тихонов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1836

Дочь: Марина Никитина

Отец ребёнка: Никита Тихонов

д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1839

Сын: Ульян Никитин

Отец ребёнка: Никита Тихонов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1840

Дочь: Екатерина Никитина

Отец ребёнка: Никита Тихонов

д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Тихонов

Смерть
Неизвестно
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