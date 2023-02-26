Никита Тихонов
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1785
Дата смерти18.09.1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.10.1798
Жена: Анна Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.02.1805
Сын: Анисим Никитин
Мать ребёнка: Анна Михайлова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1807
Дочь: Стефанида Никитина
Мать ребёнка: Анна Михайлова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Устиния Никитина
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
12.07.1833
Сын: Стефан Никитин
Мать ребёнка: Параскева Лукьянова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1836
Дочь: Марина Никитина
Мать ребёнка: Параскева Лукьянова
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1839
Сын: Ульян Никитин
Мать ребёнка: Параскева Лукьянова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1840
Дочь: Екатерина Никитина
Мать ребёнка: Параскева Лукьянова
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Лукьянова
Смерть
18.09.1843
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.