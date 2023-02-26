Никита Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Тихонов

Никита Тихонов

avatar

Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1785

Дата смерти

18.09.1843

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: ?

Мать: ?

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.10.1798

Жена: Анна Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.02.1805

Сын: Анисим Никитин

Мать ребёнка: Анна Михайлова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1807

Дочь: Стефанида Никитина

Мать ребёнка: Анна Михайлова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Устиния Никитина

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Рождение ребёнка
12.07.1833

Сын: Стефан Никитин

Мать ребёнка: Параскева Лукьянова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1836

Дочь: Марина Никитина

Мать ребёнка: Параскева Лукьянова

д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1839

Сын: Ульян Никитин

Мать ребёнка: Параскева Лукьянова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1840

Дочь: Екатерина Никитина

Мать ребёнка: Параскева Лукьянова

д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Лукьянова

Смерть
18.09.1843
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close