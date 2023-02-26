Анисим Никитин
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.02.1805
Дата смерти06.01.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1805
Отец: Никита Тихонов
Мать: Анна Михайлова
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1823
Жена: Устиния (Афанасиева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.02.1831
Сын: Фёдор Анисимов
Мать ребёнка: Устиния (Афанасиева)
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.05.1833
Дочь: Пелагия Анисимова
Мать ребёнка: Устиния (Афанасиева)
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1835
Дочь: Гликерия Анисимова
Мать ребёнка: Устиния (Афанасиева)
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1837
Дочь: Дария Анисимова
Мать ребёнка: Устиния (Афанасиева)
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1842
Сын: Дометий Анисимов
Мать ребёнка: Устиния (Афанасиева)
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Екатерина Никитина
Мать ребёнка: Устиния (Афанасиева)
Смерть
06.01.1874
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.