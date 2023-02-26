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Анисим Никитин

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Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.02.1805

Дата смерти

06.01.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1805

Отец: Никита Тихонов

Мать: Анна Михайлова

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1823

Жена: Устиния (Афанасиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.02.1831

Сын: Фёдор Анисимов

Мать ребёнка: Устиния (Афанасиева)

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.05.1833

Дочь: Пелагия Анисимова

Мать ребёнка: Устиния (Афанасиева)

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1835

Дочь: Гликерия Анисимова

Мать ребёнка: Устиния (Афанасиева)

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1837

Дочь: Дария Анисимова

Мать ребёнка: Устиния (Афанасиева)

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1842

Сын: Дометий Анисимов

Мать ребёнка: Устиния (Афанасиева)

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Екатерина Никитина

Мать ребёнка: Устиния (Афанасиева)

Смерть
06.01.1874
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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