Анна Михайлова
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1773
Дата смерти03.04.1823
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Михаил Гаврилов
Мать: Евдокия Лаврентиева
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.10.1798
Муж: Никита Тихонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.02.1805
Сын: Анисим Никитин
Отец ребёнка: Никита Тихонов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1807
Дочь: Стефанида Никитина
Отец ребёнка: Никита Тихонов
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Устиния Никитина
Отец ребёнка: Никита Тихонов
Смерть
03.04.1823
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.