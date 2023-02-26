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Анна Михайлова

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Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1773

Дата смерти

03.04.1823

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Михаил Гаврилов

Мать: Евдокия Лаврентиева

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.10.1798

Муж: Никита Тихонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.02.1805

Сын: Анисим Никитин

Отец ребёнка: Никита Тихонов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1807

Дочь: Стефанида Никитина

Отец ребёнка: Никита Тихонов

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Устиния Никитина

Отец ребёнка: Никита Тихонов

Смерть
03.04.1823
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
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