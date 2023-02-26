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Устиния (Афанасиева)

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Место рождения

д.Панково Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1808

Дата смерти

15.02.1874

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Панково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1823

Муж: Анисим Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.02.1831

Сын: Фёдор Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Никитин

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.05.1833

Дочь: Пелагия Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Никитин

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1835

Дочь: Гликерия Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Никитин

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1837

Дочь: Дария Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Никитин

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1842

Сын: Дометий Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Никитин

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Екатерина Никитина

Отец ребёнка: Анисим Никитин

Смерть
15.02.1874
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
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