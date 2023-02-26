Устиния (Афанасиева)
Место рожденияд.Панково Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1808
Дата смерти15.02.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Панково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1823
Муж: Анисим Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.02.1831
Сын: Фёдор Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Никитин
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.05.1833
Дочь: Пелагия Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Никитин
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1835
Дочь: Гликерия Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Никитин
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1837
Дочь: Дария Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Никитин
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1842
Сын: Дометий Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Никитин
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Екатерина Никитина
Отец ребёнка: Анисим Никитин
Смерть
15.02.1874
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.