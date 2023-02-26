Екатерина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Анисим Никитин
Мать: Устиния (Афанасиева)
Бракосочетание
01.10.1861
Муж: Елисей Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1874
Дочь: София Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Никитин
Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.07.1877
Дочь: Марина Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Никитин
Смерть
Неизвестно