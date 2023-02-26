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Екатерина Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Анисим Никитин

Мать: Устиния (Афанасиева)

Бракосочетание
01.10.1861

Муж: Елисей Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1874

Дочь: София Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Никитин

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.07.1877

Дочь: Марина Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Никитин

Смерть
Неизвестно
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