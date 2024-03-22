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Елисей Никитин

Место рождения

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1841

Дата смерти

19.02.1881

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1842 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
01.10.1861

Жена: Екатерина Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1874

Дочь: София Елисеева

Мать ребёнка: Екатерина Никитина

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.07.1877

Дочь: Марина Елисеева

Мать ребёнка: Екатерина Никитина

Смерть
19.02.1881
Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от хронической грыжи живота
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