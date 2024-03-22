Елисей Никитин
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти19.02.1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
01.10.1861
Жена: Екатерина Никитина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1874
Дочь: София Елисеева
Мать ребёнка: Екатерина Никитина
Рождение ребёнка
?.07.1877
Дочь: Марина Елисеева
Мать ребёнка: Екатерина Никитина
Смерть
19.02.1881
Причина смерти: от хронической грыжи живота