Евдокия Корнеева
Место рождения
Дата рождения08.02.1837
Дата смерти15.09.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1837
Отец: Корнилий Алексеев
Мать: Мария Захарова
Бракосочетание
11.11.1856
Муж: Стефан Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1859
Сын: Пётр Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Никитин
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1861
Дочь: Дария ст
Отец ребёнка: Стефан Никитин
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Дария Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Никитин
Бракосочетание
29.07.1874
Муж: Даниил Леонов
Рождение ребёнка
25.07.1875
Сын: Стефан Данилов
Отец ребёнка: Даниил Леонов
Рождение ребёнка
26.02.1879
Сын: Герасим Данилов
Отец ребёнка: Даниил Леонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Никитин
Смерть
15.09.1892