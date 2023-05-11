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Евдокия Корнеева

Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.02.1837

Дата смерти

15.09.1892

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1837

Отец: Корнилий Алексеев

Мать: Мария Захарова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1856

Муж: Стефан Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1859

Сын: Пётр Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Никитин

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1861

Дочь: Дария ст

Отец ребёнка: Стефан Никитин

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Дария Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Никитин

Бракосочетание
29.07.1874

Муж: Даниил Леонов

Рождение ребёнка
25.07.1875

Сын: Стефан Данилов

Отец ребёнка: Даниил Леонов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1879

Сын: Герасим Данилов

Отец ребёнка: Даниил Леонов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Никитин

Смерть
15.09.1892
Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
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