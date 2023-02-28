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Корнилий Алексеев

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.09.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1809

Отец: Алексей Григорьев

Мать: Анна Акимова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1834

Дочь: Анна Корнилиева

Мать ребёнка: Мария Захарова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.02.1837

Дочь: Евдокия Корнеева

Мать ребёнка: Мария Захарова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.11.1839

Дочь: Екатерина Корнилова

Мать ребёнка: Мария Захарова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1849

Жена: Федора Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Захарова

Смерть
Неизвестно
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