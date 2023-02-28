Корнилий Алексеев
Место рождения
Дата рождения15.09.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1809
Отец: Алексей Григорьев
Мать: Анна Акимова
Рождение ребёнка
07.09.1834
Дочь: Анна Корнилиева
Мать ребёнка: Мария Захарова
Рождение ребёнка
08.02.1837
Дочь: Евдокия Корнеева
Мать ребёнка: Мария Захарова
Рождение ребёнка
12.11.1839
Дочь: Екатерина Корнилова
Мать ребёнка: Мария Захарова
Бракосочетание
04.02.1849
Жена: Федора Косьмина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Захарова
Смерть
Неизвестно