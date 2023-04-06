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Алексей Григорьев

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: Григорий Фёдоров

Мать: Федора (Феодосия) Иванова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.02.1803

Дочь: Агафия Алексеева

Мать ребёнка: Васса Флорова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1805

Сын: Семён Алексеев

Мать ребёнка: Васса Флорова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1807

Сын: Захарий Алексеев

Мать ребёнка: Васса Флорова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.07.1808

Жена: Анна Акимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.09.1809

Сын: Корнилий Алексеев

Мать ребёнка: Анна Акимова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Флорова

Смерть
Неизвестно
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