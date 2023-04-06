Алексей Григорьев
Место рождения
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785
Отец: Григорий Фёдоров
Рождение ребёнка
15.02.1803
Дочь: Агафия Алексеева
Мать ребёнка: Васса Флорова
Рождение ребёнка
03.02.1805
Сын: Семён Алексеев
Мать ребёнка: Васса Флорова
Рождение ребёнка
24.03.1807
Сын: Захарий Алексеев
Мать ребёнка: Васса Флорова
Бракосочетание
13.07.1808
Жена: Анна Акимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.09.1809
Сын: Корнилий Алексеев
Мать ребёнка: Анна Акимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Флорова
Смерть
Неизвестно