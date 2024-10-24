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Турусов Захар Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: Турусов Николай Григорьевич

Мать: Турусова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турусова) Татьяна Захаровна

Мать ребёнка: Турусова Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: (Турусова) Анна Захаровна

Мать ребёнка: Турусова Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Турусов Павел Захарович

Мать ребёнка: Турусова Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Турусов Алексей Захарович

Мать ребёнка: Турусова Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
До 1907

Дочь: (Турусова) Елена Захаровна

Мать ребёнка: Турусова Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Турусов Николай Захарович

Мать ребёнка: Турусова Матрена Федоровна

Спасск, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.07.1918

Дочь: (Турусова) Валентина Захаровна

Мать ребёнка: Турусова Матрена Федоровна

Спасск, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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