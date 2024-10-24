Турусов Захар Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: Турусов Николай Григорьевич
Мать: Турусова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турусова) Татьяна Захаровна
Мать ребёнка: Турусова Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: (Турусова) Анна Захаровна
Мать ребёнка: Турусова Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Турусова Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Турусов Алексей Захарович
Мать ребёнка: Турусова Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
До 1907
Дочь: (Турусова) Елена Захаровна
Мать ребёнка: Турусова Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Турусов Николай Захарович
Мать ребёнка: Турусова Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
01.07.1918
Дочь: (Турусова) Валентина Захаровна
Мать ребёнка: Турусова Матрена Федоровна
Смерть
Неизвестно