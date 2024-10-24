Турусов Николай Захарович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Аленкина) Клавдия
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: (Турусова) Антонина Николаевна
Мать ребёнка: (Пронькина) Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
24.05.1934
Сын: Турусов Евгений Николаевич
Мать ребёнка: (Пронькина) Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Турусов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: (Пронькина) Клавдия Федоровна
Смерть
Неизвестно