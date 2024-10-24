Турусов Николай Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТурусов Николай Захарович

Турусов Николай Захарович

avatar

Место рождения

Спасск, Спасский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Турусов Захар Николаевич

Мать: Турусова Матрена Федоровна

Спасск, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Аленкина) Клавдия

Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: (Турусова) Антонина Николаевна

Мать ребёнка: (Пронькина) Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
24.05.1934

Сын: Турусов Евгений Николаевич

Мать ребёнка: (Пронькина) Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Турусов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: (Пронькина) Клавдия Федоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.