Турусова Матрена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Анна Захаровна
Отец ребёнка: Турусов Захар Николаевич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Турусов Захар Николаевич
Беднодемьяновск
Рождение ребёнка
1905
Сын: Турусов Алексей Захарович
Отец ребёнка: Турусов Захар Николаевич
Беднодемьяновск
Рождение ребёнка
1907
Сын: Турусов Николай Захарович
Отец ребёнка: Турусов Захар Николаевич
Рождение ребёнка
До 1907
Дочь: Елена Захаровна
Отец ребёнка: Турусов Захар Николаевич
Рождение ребёнка
01.07.1918
Дочь: Валентина Захаровна
Отец ребёнка: Турусов Захар Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Захаровна
Отец ребёнка: Турусов Захар Николаевич
Смерть
Неизвестно