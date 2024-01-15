Турусова Матрена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турусова Матрена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Анна Захаровна

Отец ребёнка: Турусов Захар Николаевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Турусов Павел Захарович

Отец ребёнка: Турусов Захар Николаевич

Беднодемьяновск
Рождение ребёнка
1905

Сын: Турусов Алексей Захарович

Отец ребёнка: Турусов Захар Николаевич

Беднодемьяновск
Рождение ребёнка
1907

Сын: Турусов Николай Захарович

Отец ребёнка: Турусов Захар Николаевич

Спасск, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
До 1907

Дочь: Елена Захаровна

Отец ребёнка: Турусов Захар Николаевич

Рождение ребёнка
01.07.1918

Дочь: Валентина Захаровна

Отец ребёнка: Турусов Захар Николаевич

Спасск, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Захаровна

Отец ребёнка: Турусов Захар Николаевич

Смерть
Неизвестно
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