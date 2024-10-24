Турусова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турусова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусов Гавриил Николаевич

Отец ребёнка: Турусов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турусова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Турусов Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турусов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Турусов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Турусов Захар Николаевич

Отец ребёнка: Турусов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Турусов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Турусов Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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