Турусова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турусов Гавриил Николаевич
Отец ребёнка: Турусов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турусова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Турусов Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Турусов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
До 1885
Отец ребёнка: Турусов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1889
Отец ребёнка: Турусов Николай Григорьевич
Смерть
Неизвестно