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Турусов Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Турусов Григорий Иванович

Мать: Турусова Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Турусова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусов Гавриил Николаевич

Мать ребёнка: Турусова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турусова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турусова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Турусова Дарья

Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Турусов Захар Николаевич

Мать ребёнка: Турусова Дарья

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Турусов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Турусова Дарья

Смерть
Неизвестно

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