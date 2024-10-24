Турусов Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Турусова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турусов Гавриил Николаевич
Мать ребёнка: Турусова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Турусова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турусова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Турусова Дарья
Рождение ребёнка
До 1885
Мать ребёнка: Турусова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1889
Мать ребёнка: Турусова Дарья
Смерть
Неизвестно