Турусов Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Турусов Иван Петрович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турусова) Лукерья Григорьевна
Мать ребёнка: Турусова Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турусов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Турусова Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турусов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Турусова Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турусова) Маланья Григорьевна
Мать ребёнка: Турусова Авдотья Васильевна
Смерть
Неизвестно