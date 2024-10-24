Турусов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турусов Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Турусов Иван Петрович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турусова Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турусова) Лукерья Григорьевна

Мать ребёнка: Турусова Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Турусова Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Турусова Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турусова) Маланья Григорьевна

Мать ребёнка: Турусова Авдотья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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