Турусова Авдотья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турусов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Турусов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турусова) Маланья Григорьевна
Отец ребёнка: Турусов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турусова) Лукерья Григорьевна
Отец ребёнка: Турусов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турусов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Турусов Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно